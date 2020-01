CALCIOMERCATO INTER DIMARCO GENOA HELLAS VERONA/ Federico Dimarco, laterale difensivo dell'Inter di Antonio Conte, non ha trovato spazio con la maglia nerazzurra in questa prima metà di stagione. Il giocatore, arrivato dopo l'esperienza al Parma, potrebbe lasciare Milano in questa sessione invernale di calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', il Genoa di Davide Nicola e l'Hellas Verona di Ivan Juric avrebbero messo gli occhi su Federico Dimarco. Gli scaligeri sarebbero in vantaggio su Dimarco e intenzionati a chiudere breve, ma occhio al Grifone.