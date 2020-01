Roma, da Zaniolo a Mkhitaryan: il punto sugli infortunati

ROMA INFORTUNATI ZANIOLO - La Roma vuole voltare subito pagina dopo l'inatteso ko interno contro il Torino. L'ultima giornata del girone di andata, però, sulla carta è la più difficile: i giallorossi faranno visita alla Juventus all'Allianz Stadium'. Un match che rischia di essere ancora più complicato se per Fonseca non arriveranno buone notizie dall'infermeria. Oggi Cristante ha lavorato in parte in gruppo, mentre Fazio ha svolto una seduta individuale.

Uscito nei minuti finali domenica scorsa,ha rimediato un trauma contusivo alla coscia, ma non ha bisogno di ulteriori esami, mentreha accusato un fastidio alla coscia sinistra e svolgerà dei controlli nelle prossime 48 ore. Infine, Santon, Pastore e Zappacosta proseguono il percorso di recupero.

