CALCIOMERCATO INTER AMRABAT RRAHMANI NAPOLI GIUNTOLI/ Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani potrebbero lasciare il Verona. Le due stelline della squadra scaligera allenata da Ivan Juric sarebbero infatti l'oggetto di un incontro nella giornata di oggi fra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e gli uomini mercato dell'Hellas di Setti.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', gli azzurri sarebbero alla stretta finale per Amrabat e Rrahmani per un'operazione di circa 35 milioni di euro complessivi. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Va però ricordato che Amrabat, centrocampista del Verona, ha già vestito due maglie in questa stagione: quella scaligera e la divisa del Club Brugge. Ciò significa che, nella corrente annata, non può indossare nuove casacche. Inoltre, resta viva per il classe 1996 la forte tentazione dall'Inter di Conte e Marotta, al momento prima in campionato a pari punti con la Juventus di Maurizio Sarri.

