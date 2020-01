CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER VIDAL MARCOS ALONSO EMERSON EMRE CAN / Dopo 18 giornate di Serie A messe in archivio, la classifica vede appaiate in testa Juventus ed Inter a quota 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta a testa. Un ruolino di marcia impressionante per gli uomini di Sarri e Conte che anche ieri hanno aperto il 2020 nel modo migliore superando rispettivamente Cagliari e Napoli con due prestazioni estremamente convincenti. Da un lato l'uragano Cristiano Ronaldo alla sua prima tripletta italia, e dall'altro l'inarrestabile Lukaku che ha spazzato via la fragile retroguardia partenopea confermando ancora una volta la bontà del suo trasferimento. Proprio il calciomercato andrà ora in aiuto di bianconeri e nerazzurri che tra entrate ed uscite promettono grandi cose in questa sessione invernale di trasferimenti. Dal duello a sinistra per i vari Marcos Alonso, Emerson e Kurzawa ai sogni Vidal ed Eriksen, passando per possibili uscite come Godin, Emre Can e Rabiot, tutte le operazioni di Juventus e Inter. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici svela tutto: Kulusevski, Emre Can, Rabiot...

Calciomercato Juventus, dopo Kulusevski tra sogni e cessioni: Emre Can e Rabiot in bilico

La Juventus in queste primissime battute di calciomercato invernale ha già piazzato la prima zampata importante strappando in un duello proprio con l'Inter il 'sì' di Dejan Kulusevski, giovane stellina in prestito al Parma. Lo svedese ex Atalanta è arrivato ufficialmente in bianconero dopo le visite mediche di rito, salvo tornare poi in prestito proprio ai ducali per completare il percorso di maturazione. Paratici ha lavorato inoltre anche molto sulle cessioni piazzando sia Mandzukic che Perin in attesa di capire il reale destino di Emre Can. Il tedesco è un separato in casa da mesi e non sembra in grado di scalare le gerarchie di Maurizio Sarri. Per questo motivo l'ipotesi estera resta la più calda per l'ex Liverpool che era stato accostato al PSG in un possibile scambio con Paredes presto tramontato, ed in precedenza anche al Borussia Dortmund, considerando anche la cessione di Weigl in mediana. Gli stessi parigini sognano inoltre da tempo anche Mattia De Sciglio, che difficilmente partirà a gennaio senza un sostituto che nel caso potrebbe essere proprio Meunier del Paris Saint Germain.

L'ultimo in ordine cronologico ad essere accostato alla compagine francese è Douglas Costa che ha estimatori anche in Premier League , esattamente comeche però al momento risulta incedibile per Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa si gioca il futuro: gli scenari

De Ligt ad oggi ha perso il posto proprio a favore del turco ma la cessione appare impossibile, mentre chi rischia molto anche in ottica futura è Adrien Rabiot che fin qui non ha convinto molto. Arsenal ed Everton le principali estimatrici per il giovane francese che non sembra essersi troppo calato nella parte, così come Bernardeschi che da trequartista proprio non rende e tra gennaio e soprattutto giugno potrebbe anche salutare considerando il prossimo arrivo in rosa di Kulusevski. In entrata si lavora infine più per l'estate che per l'immediato con i sogni Eriksen, che si svincolerà a zero, e Pogba decisamente complicati. Sul danese ci sono soprattutto Inter e Real Madrid, con i 'blancos' principale avversario anche per il francese dello United che non vede l'ora di cambiare aria.

Calciomercato Inter, Vidal la priorità: caccia anche ad un esterno

Antonio Conte chiede rinforzi per poter proseguire al meglio e fino alla fine il duello in campionato con la stessa Juventus. Il reparto principalmente sotto osservazione è da mesi il centrocampo con un obiettivo su tutti a scaldare il cuore del tecnico salentino: Arturo Vidal. Visto l'exploit del cileno e il ritrovato amore di Valverde per lui la richiesta del Barcellona potrebbe essere ancora più alta dei 25 milioni di cui si è parlato finora con Marotta che sarebbe dunque costretto ad alzare l'offerta di 12 milioni. Distanza ancora importante che sembra diventata più difficile da colmare negli ultimi giorni con il tecnico catalano che ha riscoperto le qualità di Vidal, e lo stesso Barça che intanto ha sfoltito il centrocampo con l'addio di Alena. Una situazione delicata che dovrà essere sbloccata nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Inter, la nuova mossa del Barcellona: le ultime di CM.IT!

L'altra priorità dell'Inter riguarda invece un esterno per il 3-5-2 di Conte visti i troppi problemi fisici di Asamoah e la scarsa capacità di Lazaro di adattarsi a sinistra. Sul taccuino di Marotta ci sono Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea, sui quali però c'è la forte concorrenza della Juventus oltre alle alte richieste dei 'Blues' che per ora congelano la trattativa. Più abbordabile Kurzawa del PSG, mentre l'affare low cost potrebbe essere Matteo Darmian, già in passato vicino ai nerazzurri, ed in grado di giocare indistintamente a destra e sinistra, risultando un vero e proprio jolly di esperienza per Conte. Chiude il quadro delle entrate infine l'operazione centravanti con Olivier Giroud in primissima fila dopo l'eclissarsi dell'ipotesi di scambio col Napoli tra Llorente e Politano che cerca ancora sistemazione. Sul fronte uscite il City di Guardiola prova a spaventare per Skriniar, che comunque non dovrebbe partire, mentre cominciano ad aleggiare dubbi su Diego Godin anche ieri in panchina al San Paolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, super scambio per Eriksen

Calciomercato Juventus, osservatori in tribuna: tre bianconeri nel mirino