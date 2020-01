Calciomercato Bologna, Barrow nel mirino: giorni decisivi

CALCIOMERCATO BOLOGNA BARROW ATALANTA TORINO/ Questa sessione di calciomercato non ha come protagonisti soltanto i nomi di Arturo Vidal, Dejan Kulusevski e Jean-Clair Todibo, ma anche altri giocatori pronti a cambiare casacca per trovare minuti importanti nella parte finale di stagione. Uno di questi è Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta, chiuso dalle stelle della squadra di Gasperini.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', fra oggi e domani si potrebbe avere una svolta proprio sul fronte Barrow. Il centravanti è infatti nel mirino del Torino, ma il Bologna avrebbe una corsia preferenziale. I felsinei però si trovano davanti ad un bivio: investire forte su un attaccante già a gennaio o attendere il calciomercato estivo con nuove ambizioni. Nelle prossime 48 ore avremo di certo un quadro decisamente più chiaro sul futuro del giovane Barrow.