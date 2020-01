CALCIOMERCATO PSG NEYMAR JUVENTUS - Il nome di Neymar continua a tenere banco in ogni sessione di calciomercato. Sin dalla scorsa estate il Barcellona sta cercando di riportarlo in Catalogna, senza però riuscire a convincere il Paris Saint-Germain a cedere l'attaccante brasiliano. Anche il Real Madrid ha sondato il terreno in più occasioni e persino la Juventus viene considerata in corsa per l'ex Santos. Nei giorni scorsi dal suo entourage era trapelata la notizia che non si sarebbe mosso a gennaio: d'altronde per intavolare una trattativa così importante e costosa non possono bastare poche settimane.

Ma c'è una novità clamorosa rivelata dal quotidiano 'Le Parisien': Neymar non solo si sarebbe convinto a restare al, ma vorrebbe addirittura rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, con buona pace di Barça e Juve, che sfumato il sogno punterebbe forte suconfermandolo come partner di Ronaldo anche per il futuro.

