CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGUEZ / Il Napoli a caccia di un terzino sinistro per il mercato di gennaio.

Il Ds Giuntoli vaglia un profilo per completare la rosa del tecnico calabrese a sinistra e al momento le opzioni più concrete porterebbero a Koutris dell''Olympiacos e Ricardo Rodriguez come si legge su 'Tuttosport'. Una conferma alle indiscrezioni raccolte nelle scorse settimane da Calciomercato.it sullo svizzero, in uscita dal Milan di Pioli. Rodriguez è una soluzione gradita a Gattuso, giocatore che stima e che ha allenato nell'esperienza sulla panchina rossonera.

