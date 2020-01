CALCIOMERCATO MILAN BENTALEB / Non c'è solo la questione Todibo a tener banco in casa Milan.

In attesa di sviluppi per l'arrivo del giovane difensore del, la dirigenza rossonera sta lavorando molto intensamente sul calciomercato alla ricerca di alcuni tasselli con cui puntellare anche altri reparti. Come il centrocampo, dovenon sta brillando e Paqueta, corteggiato pure dal Paris Saint-Germain, sta diventando un caso .

Calciomercato Milan, lo Schalke 04 libera Bentaleb: quanta concorrenza

Anche per questo motivo gli uomini mercato milanisti starebbero sondando il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi di spessore e in queste ore è emerso un nome nuovo: quello di Nabil Bentaleb, centrocampista franco-algerino classe '94 di proprietà dello Schalke 04. Il portale francese 'Footmercato' spiega che il club tedesco, un anno e mezzo dopo l'acquisto del calciatore dal Tottenham per 19 milioni di euro, lo ha di fatto messo fuori rosa e cercherà di venderlo anche a prezzo di saldo in questa finestra invernale di mercato. Il Milan, si legge, si è messo sulle sue tracce al pari di un altro club di Serie A, anche se le insidie maggiori per i rossoneri arriverebbero dalla Ligue 1 e dalla Premier League. Giocatore molto fisico, Bentaleb vanta una buona esperienza internazionale e 35 presenze con l'Algeria al fianco di un altro milanista, Bennacer.

