CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Una Juventus forza quattro nella prima uscita del 2020 contro il Cagliari. Cristiano Ronaldo è stato l'assoluto protagonista del match dell''Allianz Stadium' con una tripletta, con Higuain che ha completato il tabellino dei marcatori. Sarri sulla trequarti ha schierato Ramsey, lasciando inzialmente in panchina Douglas Costa e Bernardeschi, con quest'ultimo rimasto per tutta la durata del match in panchina a differenza del brasiliano.

Douglas è stato inserito negli ultimi dieci minuti, entrando subito in partita e fornendo un assist al bacio per la terza rete di CR7. Il brasiliano è alla ricerca della migliore condizione dopo i due infortuni muscolari patiti in stagione, che lo stanno frenando e non poco in questa stagione.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa nei desideri del PSG

Solo 308' in campo e 11 presenze complessive per l'ex Shakhtar e Bayern, chiamato a svoltare nei prossimi mesi per dare un contributo importante alla squadra e secondo le aspettative. Sarri punta molto sul numero 11 e ad inizio stagione lo aveva promosso a titolarissimo nel tridente bianconero insieme a Ronaldo e Higuain. Poi gli infortuni e il lungo periodo ai box, con il futuro a Torino che resta un rebus per il 'Flash' verdeoro.

Dal rinnovo del contratto in scadenza al 2022 alla cessione: la seconda parte di stagione sarà decisiva per il destino di Douglas Costa. Il classe '90 ha diversi estimatori in giro per l'Europa, in primis dalla Premier League. Ma non solo: anche il Paris Saint-Germain del connazioale Leonardo monitorebbe lo scenario attorno al giocatore, che avrebbe una valutazione non inferiore ai 50 milioni di euro per la dirigenza della Continassa. Dopo Emre Can, De Sciglio e la scorsa estate Dybala, Leonardo e il PSG puntano anche Douglas Costa in casa Juve.