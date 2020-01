MILAN TODIBO MONACO BAYER LEVERKUSEN / In attesa ma non per molto: la strategia del Milan su Jean-Carles Todibo è chiara. I rossoneri vogliono una risposta in breve tempo dal difensore francese del Barcellona, altrimenti sono pronti a virare su altri obiettivi. Lo ha fatto capire ieri il direttore sportivo Massara e nel giro di un paio di giorni la società del gruppo Elliott si attende la chiusura della trattativa, in un verso o nell'altro. La palla è nei piedi del calciatore che, come raccontato da Calciomercato.it, deve decidere se accettare o meno la destinazione Milan.

Calciomercato Milan, si attende la decisione di Todibo

La strategia rossonera è chiara: soltanto dopo aver incassato il sì di Todibo, i dirigenti si muoveranno con il Barcellona per chiudere il cerchio e arrivare alla fumata bianca definitiva. La formula sulla quale si lavora è quella del prestito oneroso (5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 15-16 milioni che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Prima però serve il sì del calciatore: per Todibo è arrivato il momento della decisione.

