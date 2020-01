CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Nessun segreto: Arturo Vidal è il principale obiettivo del calciomercato invernale dell'Inter. E' il cileno il nome scelto da Antonio Conte per dare maggior profondità e qualità ad una rosa che finora ha viaggiato a ritmi impressionanti nonostante le difficoltà numeriche dovute ai tanti infortuni.

Ora che il centrocampo è tornato al completo con i rientri dicontro il, Marotta può avere maggiore tranquillità ma il diktat di Conte non cambia: serve un centrocampista e il prescelto è sempre lui, Vidal.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, novità Vidal: il Barcellona ha deciso

Calciomercato Inter, dopo la Supercoppa nuovo assalto a Vidal

Il problema è che le qualità del cileno sono chiare anche ad Ernesto Valverde che ne ha avuto nuova conferma nella gara contro l'Espanyol quando l'ex Juve ha spaccato il match con il suo ingresso in campo. Così la trattativa è diventata ancora più complicata anche se in nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare la presa: se la richiesta del Barça potrebbe essere ancora più alta dei 25 milioni di cui si è parlato finora ('Tuttosport' scrive che ne servirebbero ora 30 per il sì) Marotta è intenzionato ad alzare l'offerta di 12 milioni: come riferisce la 'Gazzetta dello Sport' dopo la Supercoppa spagnola (finale domenica prossima) l'Inter dovrebbe presentare una proposta da 15 milioni per provare a chiudere. Intanto l'agente del calciatore è in Italia e potrebbero esserci dei contatti per delineare le prossime mosse dei nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, la nuova mossa del Barcellona: le ultime di CM.IT!

Calciomercato Inter, Eriksen e Vidal: le conferme di Marotta