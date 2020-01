JUVENTUS NAPOLI KUMBULLA / Se la trattativa per Lobotka è di dominio pubblico, il Napoli non si ferma al centrocampista slovacco: caldo l'asse con il Verona con le trattative che vanno avanti da tempo per Amrabat e Rrahmani in vista della prossima stagione.

Al duo potrebbe aggiungersi ora un terzo calciatore, già in vista di gennaio: come riferisce 'Il Mattino', infatti,starebbe provando a portare subito alla cote di Gattuso, 19enne italo-albanese, corteggiato anche da Juventus e Lazio.

Un tris di squadra che fanno capire quanto bene abbia fatto il giovane calciatore con Juric: la valutazione che ne fa il Verona è di 18-20 milioni di euro e ovviamente il Napoli vorrebbe togliere qualcosina per chiudere l'affare. Kumbulla rappresenterebbe un'alternativa al duo Manolas-Koulibaly che in questa stagione è riuscito poche volte a giocare insieme per i vari acciacchi dei due.

Gattuso ieri ha dovuto schierare Di Lorenzo come difensore centrale vista l'indisponibilità anche di Makismovic e un Luperto non al meglio. Kumbulla potrebbe rappresentare un investimento per il futuro considerato che in estate il Napoli potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione con l'addio di diversi big, compreso lo stesso Koulibaly.

