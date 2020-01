CALCIOMERCATO INTER NAPOLI LLORENTE POLITANO / L'Inter travolge al 'San Paolo' il Napoli e continua il testa a testa in vetta alla classifica insieme alla Juventus. Antonio Conte ha chiesto dei rinforzi alla società per la finestra di gennaio, con Vidal che resta sempre in cima alla lista dei desideri dell'ex Ct della Nazionale. Le ultime news di calciomercato: Clicca Qui per restare aggiornato!

Calciomercato, Inter e Napoli: in stand-by scambio Politano-Llorente

Il Barcellona fa muro per il momento, con Marotta che rimane vigile pure su Eriksen anche in ottica giugno.

Alla corte di Conte potrebbe arrivare inoltre un vice-Lukaku, cone Fernandosotto osservazione della dirigenza di Viale della Liberazione. Soprattutto per lo spagnolo resta in auge un possibile scambio di prestiti con ilper: ieri sera - scrive 'Tuttosport' - ci sarebbero stati dei nuovi approcci in questo senso, con la situazione che per adesso resta in stand-by. I due giocatori, infatti, non sarebbero al momento convinti di cambiare maglia a metà stagione. Inter e Napoli potrebbero aggiornarsi prossimamente su questo asse di mercato.

