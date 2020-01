CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CONTE LUKAKU / Romelu Lukaku alla Juventus grazie a Conte. E' il trasferimento di calciomercato che non si è concretizzato diversi anni fa, quando il tecnico lo voleva per rinforzare la sua formazione bianconera.

A rivelarlo è stato stasera lo stesso Antonio Conte, che ha parlato dopo la vittoria della sua Inter nel big match di

Analizzando l'intesa in campo tra Lautaro Martinez e Lukaku, Antonio Conte ha svelato infatti un importante retroscena di mercato: "Stiamo parlando di ragazzi di 22 a 26 anni, Lukaku l'ho sempre inseguito e lo volevo anche alla Juventus - le sue parole a 'Sky Sport' - Sono contento che lui sia con me così come per gli altri attaccanti".

