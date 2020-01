NAPOLI INTER GATTUSO / Napoli ko al 'San Paolo' contro una convincente Inter. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Rino Gattuso ha commentato così la sconfitta casalinga dei suoi: "Non ci siamo fatti mancare nulla, al di là del risultato penso che come partita sia stata la migliore da quando sono qui. Ma commettiamo ancora troppi errori. La squadra è viva, ha dimostrato che sa giocare a calcio. Oggi ho detto alla squadra che bisogna continuare su questa squadra, continuare a lavorare. Di Lorenzo al posto di Luperto? Non volevamo rischiare Luperto, nonostante la scivolata sul gol ha fatto una buona partita, ha grandi qualità e si è adattato bene. Dobbiamo crescere nella pulizia del gioco dal basso, non siamo puliti.

E dobbiamo giocare più da squadra, abbiamo concesso troppo anche oggi e sbagliato gli scivolamenti.fatica ancora a coprire tutto il campo, ancheha grandi qualità ma fatichiamo ancora a coprire bene la difesa. Ci hanno imbucato troppo e abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo abbiamo rischiato meno, con Fabian Ruiz che è rimasto più bloccato".

L'allenatore azzurro ha poi concluso: "Tre gol ce li siamo fatti da soli, in questo momento non è facile giocare al 'San Paolo'. C'è preoccupazione, per molti di loro è una situazione nuova e non è un caso che stiamo sbagliando tanto. Oltre alla qualità dobbiamo metterci qualcosa in più, spesso non annusiamo il pericolo. Sono tre gol che prendiamo per nostri scivoloni, magari farò controllare anche i tacchetti. Dovremo essere bravi a calarci nella parte, se pensiamo alla sfiga non va bene, non è un caso se siamo in questa situazione".