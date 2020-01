NAPOLI FABIAN RUIZ FISCHI INTER TIFOSI / Serataccia per il Napoli. La squadra di Gattuso esce con le ossa rotte dal confronto con l'Inter capolista, perdendo 3-1 nonostante una prestazione discreta e diverse occasioni create.

Lo stadio ha fischiato sonoramente i giocatori al triplice fischio, esternando tutto il loro malumore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Brutta partita soprattutto per Fabian Ruiz, tra i peggiori del Napoli stasera: se c'è accorto anche il pubblico del 'San Paolo', che alla sua uscita dal campo lo ha castigato con una bordata di fischi. Lo spagnolo è anche al centro delle voci di calciomercato, con il Real Madrid in forte pressing insieme ad altre big europee. Anche l'ex Betis è chiamato a una reazione d'orgoglio: chissà se questo clima pesante influirà anche sulle scelte del calciatore per il futuro.