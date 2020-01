BORUSSIA DORTMUND HAALAND / E' stato il grande colpo di questi primi giorni di calciomercato. Il Borussia Dortmund lo ha soffiato alla grande concorrenza, tra cui quella della Juventus, ma il debutto di Haaland con la maglia giallonera sembra essere piuttosto lontano.

Il giocatore norvegese, arrivato dal Salisburgo, sta accusando alcuni problemi al ginocchio e secondo 'Sport 1' il debutto con il club tedesco è piuttosto a rischio. Il Borussia si sta preparando alla seconda parte di stagione, ma il nuovo acquisto non si è ancora allenato in gruppo con la squadra nel ritiro di Marbella. Per lui, fino ad ora, soltanto lavoro in palestra: c'è quindi una grossa incognita sulle condizioni fisiche dell'attaccante.

