CALCIOMERCATO MILAN WEST HAM FERNANDES KESSIE / Un acquisto sfumato che può comportare una mancata cessione. Rischia una doppia beffa il Milan in mezzo al campo visto che Gedson Fernandes sembra molto vicino a trasferirsi in Inghilterra e questo acquisto può portare non poche complicanze nella cessione di Kessie. Il giocatore ivoriano non risulta incedibile e piace al West Ham, che però sembra molto vicino a Gedson Fernandes, possibile obiettivo per il centrocampo rossonero.

LEGGI ANCHE ---> Milan, decide Todibo | Le ultime di CM.IT

Il centrocampista del Benfica può lasciare il club portoghese in questa sessione di mercato e può partire anche in prestito.

Il Milan ci pensa, ma nelle ultime ore, rivela 'Sky Sports Uk', il West Ham sembra essere il club che si è maggiormente interessato al giocatore lusitano. Il club londinese avrebbe avviato i contatti con il Benfica per il trasferimento del giocatore, che piace tra le altre anche all'di Carlo. Un eventuale arrivo di Fernandes a Londra potrebbe complicare e non poco l'eventuale acquisto di Kessie da parte degli 'Hammers', con l'ivoriano che a questo punto potrebbe restare in rossonero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Leonardo bussa alla porta: doppio affare da 80 milioni

Milan-Sampdoria, Ibrahimovic: "Che adrenalina. Ora dobbiamo soffrire"