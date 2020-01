CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka pensa già al Napoli. Il centrocampista slovacco classe 1994, in trattativa per il trasferimento di mercato in Campania, stasera sta assistendo dalla tv al big match di campionato tra gli azzurri e l'Inter.

Tra storie e like su Instagram, quindi, il calciatore ha mandato nuovi segnali verso la sua possibile nuova squadra: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Napoli, Lobotka manda segnali: le ultime

Postando sulle storie di Instagram una fotografia del match tra Napoli e Inter, stasera Lobotka ha taggato il suo connazionale Skriniar accompagnando l'immagine con un messaggio sibillino: "Fratello, lo sai". Successivamente, dopo la rete del momentaneo 1 a 2 firmata da Milik, lo stesso centrocampista ha aggiunto il suo like al post Instagram della società azzurra. Nuovi segnali, quindi, sulla sua voglia di trasferirsi presto in Italia.

