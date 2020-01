VIVES TORINO SALERNITANA CERCI VENTURA / Ci si aspettava tanto da Alessio Cerci dopo le esperienze all'estero che hanno decisamente deluso. L'ambiente della Salernitana sembrava l'idea per rilanciarci, soprattutto con il suo mentore in panchina, Gian Piero Ventura. Invece l'ex Milan ha raccimolato una manciata di minuti in campo, è in rotta con il club e potrebbe salutare già a gennaio.