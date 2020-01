CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / Sarà decisiva la volontà di Jean-Clair Todibo. Il 20enne difensore francese è l’obiettivo numero del Milan per la difesa, come già raccontato dalla nostra redazione.

Dopo l’incontro col direttore sportivo rossonero,, adesso è tutto nelle mani del giocatore del

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si attende la decisione definitiva di Todibo, che non è ancora arrivata. Solo dopo, nel caso, si entrerà nella fase operativa col club catalano per cercare la quadratura del cerchio sulla formula e sulle cifre dell’affare. Il Milan resta in attesa, Todibo riflette: sono ore decisive.