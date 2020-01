DE ROSSI ROMA BOCA JUNIORS /Daniele De Rossi ha dichiarato ufficialmente il proprio addio al calcio. E' durata solo pochi mesi l'avventura del centrocampista romano al Boca Juniors.

In conferenza stampa il classe 1983 ha ufficializzato il ritiro per motivi personali.

Una volta appresa la notizia del ritiro, la Roma ha voluto rendere omaggio al proprio ex capitano. Il club giallorosso ha postato su Twitter un video in ricordo della carriera di De Rossi nella capitale, accompagnato da una frase di ringraziamento: "Una carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele".