CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS AUBAMEYANG ARSENAL / Inter e Juventus sono sempre pronte a cogliere occasioni importanti. La crescita di entrambi i club nelle ultime stagioni, sia a livello economico che di appeal sul calciomercato, è innegabile.

Nelle ultime settimane le prime della Serie A sono state accostate anche a Pierre-Emerick

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L'attaccante del Gabon ha parlato del suo futuro al Match Program dell'Arsenal: "Vorrei rispondere ai rumours che si sono rincorsi sui media riguardo al mio futuro. La gente crea storie, invece dovrebbe concentrarsi su quello che succede in campo. Parlano troppo e non sono nella mia testa. Sono il capitano dell'Arsenal e amo questo club. Sono totalmente concentrato per riportarlo ai massimi livelli, dove appartiene".