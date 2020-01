Pagelle Napoli-Inter, i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI INTER PRIMO TEMPO / Inter in vantaggio al San Paolo, con un Lukaku già in forma smagliante. Bravo e fortunato. La prima rete arriva dopo uno sfortunato scivolone di Di Lorenzo, il secondo lo vede invece puntare l'uomo e concludere a botta sicura, trovando la papera di Meret. Ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Napoli in netta difficoltà, scollatissimo fra i reparti, con un Insigne sprecone e un centrocampo che boccheggia parecchio.

Gattuso spera che la reazione veemente nel finale, con l'Inter costantemente nella propria metà campo, un Callejon finalmente in versione Callejon eche timbra ancora, sia la spinta per iniziare la ripresa con piglio diverso.

NAPOLI

Meret 4,5

Hysaj 5

Di Lorenzo 5

Manolas 5,5

Mario Rui 6

Allan 5,5

Fabian 5,5

Zielinski 6

Callejon 6

Milik 6,5

Insigne 5,5



INTER

Handanovic 6,5

Skriniar 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 6

Candreva 6

Vecino 6

Brozovic 6,5

Gagliardini 6,5

Biraghi 6

Lukaku 7,5

Lautaro 6,5