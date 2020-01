Calciomercato Inter, Eriksen e Vidal: le conferme di Marotta

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA VIDAL ERIKSEN / Non solo calcio giocato. L'Inter scende in campo per rispondere alla vittoria della Juventus e affronta il Napoli in trasferta. Il dirigente nerazzurro Beppe Marotta, però, ha parlato soprattutto di calciomercato e dei giocatori accostati al club. Sostanzialmente l'ex dg della Juve glissa, ma non smentisce affatto, sui nomi di Arturo Vidal e Christian Eriksen. Ecco le sue parole a 'Sky Sport':

VIDAL - "Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per aumentare il livello di questo gruppo che sta viaggiando in modo straordinario e non siamo arrivati a conclusione. Vogliamo fare tutto con grande cautela e calma. Noi manager dobbiamo tenere sempre l'asticella alta. Siamo in piena attività, preferisco non fare nomi ma dire che siamo comunque molto attivi".

CI SARANNO TRE ACQUISTI? - "Dipenderà anche dalle partenze, siamo alla ricerca soprattutto di un centrocampista e un esterno.

Poi vige la legge del calcio, se qualcuno vuole andare via cercheremo di accontentarlo. Ad ora però non ci sono questo genere di pressioni dai nostri giocatori e valutiamo con molta calma".

GODIN ANCORA IN PANCHINA - "Le competizioni sono tante, ben tre. Tutti i gicoatori sono chiamati prima o poi a dover rispondere, poi all'allenatore compete la scelta in base alle prestazioni e allo stato di forma. Il calcio moderno dice che la rosa deve essere ampia, per questo ci stiamo muovendo con interesse, la rosa è ridotta. L'utilizzo di questo o quel calciatore sarà sempre presente, io parlo di co-titolari e non alternative".

ERIKSEN - "Spessissimo all'Inter vengono affiancati nomi importanti, da una parte ci lusinga ma dall'altra dico che non abbiamo avuto contatti con il Tottenham. E' un ottimo giocatore, va in scadenza ma la corsa su questo giocatore è da parte di tante squadre ed è normale che sui giocatori importanti ci si butti in tanti. Ma non sono qui a dire che stiamo avviando trattative con l'agente o il giocatore, ma di certo è un giocatore importante e interessante. Mi limito a questo".