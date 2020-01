PAGELLE E TABELLINO LECCE-UDINESE/ Una magia di de Paul regala la vittoria all’Udinese nei minuti finali di un match equilibrato fino al primo tempo. Nella ripresa gli ospiti spingono di più, trovando in due occasioni la via del gol con Okaka( entrambi annullati dal VAR). Decisiva la mossa tattica di Gotti che dà maggior brio ai suoi per l’assalto finale alla ricerca dei tre punti. Il Lecce continua a non dare segni di miglioramento neanche in questo inizio del 2020.

LECCE

Gabriel 6,5 - Esce bene sui piedi di Fofana che prova a incunearsi in area di rigore. Risponde presente sul tifo da fuori di Mandragora.

Donati 6 – Pronti via mette subito un buon cross al centro per Babacar. Gara in proiezione offensiva, riuscendo a trovare spesso il fondo.

Rossettini 6 – Regge bene l’urto dell’attacco friulano, arrendendosi solo al colpo da campione di de Paul.

Lucioni 5,5 – Gioca di anticipo su Okaka. Sale sulle palle inattive, riuscendo anche a servire, all’occorrenza, buoni palloni a centro area.

Dell’Orco 5,5 – Ha il compito di provare a contrastare de Paul. Non ci riesce.

Petriccione 6,5 – Gara a tutto campo, intercetta, chiude gli uno-due sulla trequarti e si propone anche in fase offensiva.

Tachtsidis 5 – Da regista della squadra dovrebbe dare maggior ritmo alla manovra, invece si limita a giocare di posizione, sbagliando spesso la giocata.

Tabanelli 5,5 - Gioca una gara di posizione, concedendosi anche il lusso del tiro dalla distanza. Dal 69’ Farias 5 – Inserito per dare più valore offensivo alla squadra, non risponde alle richieste di Liverani.

Mancosu 6,5 – Prova a portare in vantaggio il Lecce con un bel tiro a giro su cui Musso si distende. Svaria anche sulla fascia, riuscendo a essere pericoloso come uomo assist.

Falco 6 – La butta sul piano del dinamismo contro i rocciosi difensori dell’Udinese. Riesce a fare delle buone transizioni, senza concretizzare.

Babacar 6 – Tenta subito la rovesciata sul cross di Donati. Va vicino all’eurogol dalla distanza (sfruttando il forte vento a suo favore), ma la traversa gli dice no. Abbandona il campo per problemi muscolari. Dal 79’ La Mantia SV

All. Liverani 5,5 – Chiede maggiore pressione dei suoi in fase di non possesso palla. Ammonito per proteste.

UDINESE

Musso 6,5 – Compie una grande parata, distendendosi sulla destra su Mancosu. Fortunato sulla traversa colpita da Babacar.

De Maio 6 – Tatticamente poco diligente, staccandosi dalla linea difensiva per pressare alto. In area di rigore è bravo nelle chiusure.

Ekong 6 – Concede poco agli avversari, migliorando la sua prestazione nella ripresa.

Nuytinck 6 – Preciso sia negli anticipi che nel chiudere, soprattutto su Falco.

Chiude la partita sulla fascia sinistra .

Larsen 6 – Gara di contenimento per lasciare liberi di attaccare prima de Paul, poi Pussetto.

De Paul 7 – Regista atipico giocando sull’out di destra, dà qualità alla manovra dell’Udinese, dando il suo contributo anche in fase difensiva. Tenta la via del gol con un tiro alto sulla traversa. Nel secondo tempo si prende sulle spalle la squadra, inventa, ma i compagni non riescono a sfruttare le sue giocate. Allora s’inventa l’azione che vale i tre punti all’Udinese.

Mandragora 6 – Poche idee, tardando spesso la giocata, perdendo molti palloni sulla propria trequarti. Tenta il riscatto con un potente tiro dalla distanza deviato in angolo da Gabriel.

Fofana 6 – Troppo individualista, gioca più palla al piede che con la squadra. Tanta grinta fino ai minuti di recupero.

Sema 6 – Protagonista del duello migliore della partita con Donati. Lascia molto campo in difesa però il suo contributo offensivo è un rischio da prendere visto il numero di palloni giocati in attacco. Dal 75’ Pussetto 6 – Entra subito in partita. Spesso lasciato solo sulla corsia esterna, arriva al cross per i compagni e tenta l’uno contro uno con i difensori leccesi.

Okaka 6 – Parte male incaponendosi in azioni personali. Aumenta il proprio raggio d’azione abbassandosi e migliora la prestazione. Trova la via del gol in due occasioni, entrambi in offside.

Nestorovski 5 – Dopo un primo tempo in cui non riesce praticamente mai a incidere, entra con un tiro sbagliato nell’azione del gol di Okaka, annullato dal VAR. Dal 65’ Lasagna 5,5 – Ha la palla del match grazie a un velo di Okaka, ma spreca tutto, perdendo il tempo giusto per battere a rete.

All. Gotti 6,5 – Capisce quando è il momento giusto per imporre il proprio gioco. Cambia il sistema tattico riuscendo a scardinare in più occasioni la difesa leccese.

Arbitro Giua 6,5 – Gara corretta dal punto di vista disciplinare, gestita con altrettanta tranquillità. Annulla grazie al VAR, giustamente, i due gol di Okaka. Fischia puntuale il fallo di Babacar su

TABELLINO

LECCE-UDINESE: 0-1

LECCE(4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli ( 69’ Farias); Mancosu, Falco, Babacar (79’ La Mantia). A disp: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Rispoli, Meccariello, Dubickas. All. Liverani

UDINESE(3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul (91’ Barak), Mandragora, Fofana, Sema (75’ Pussetto); Okaka, Nestorovski (65’ Lasagna). A disp.:Nicolas, Persian, Sierralta, Becao, Walace, Teodorczyk. All. Gotti.

Marcatori: 88’ de Paul (U)

Arbitro: Giua sez. di Olbia

Ammoniti: 88’ de Paul (U)

Espulsi: