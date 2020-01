Juventus-Cagliari, Rabiot via? Arriva l'annuncio del francese

JUVENTUS CAGLIARI RABIOT / Prova positiva per Adrien Rabiot nel 4-0 con cui la Juventus ha travolto il Cagliari nella prima partita ufficiale del 2020. Il centrocampista francese, intervenendo in zona mista, ha analizzato la sua avventura in bianconero, allontanando i rumors di calciomercato sul suo conto: "Sì, resterò certamente alla Juventus. Non c'è nessun problema. Sento la fiducia del club e di mister Sarri - ha sottolineato l'ex PSG - Il 2019 non è stato facile per me, sono arrivato alla Juve dopo un periodo in cui non ho giocato. Sto cercando di adattarmi ad un nuovo campionato, in un nuovo ambiente e seguendo un nuovo allenatore.

Spero che il 2020 sia migliore per me e di aiutare la Juventus sfruttando tutto il mio potenziale".

Rabiot continua parlando del suo ruolo: "Sinistra o destra non fa differenza. Però, per un mancino come me, giocare a sinistra è un po' più semplice anche perché posso arrivare meglio al tiro. Adesso devo lavorare per trovare la forma fisica migliore e dare il mio contributo alla Juventus. Giocare qui in Italia è più difficile che in Francia, soprattutto a livello tattico. Sono due campionati diversi".