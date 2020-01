CALCIOMERCATO MILAN CALDARA / Mattia Caldara può seriamente lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il difensore, che ha recuperato fisicamente dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un anno, ha bisogno di giocare. Negli ultimi giorni si è fatta più insistente l'ipotesi Atalanta.

Una pista che sta diventando sempre più concreta in queste ore. Contatti continui tra le parti e la volontà del calciatore che potrebbe risultare decisiva.L'affare può decollare, in prestito, se il Milan dovesse riuscire a chiudere per. Caldara ritroverebbe un ambiente che conosce bene e un allenatore,, che lo ha reso grande.