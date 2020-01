MILAN SAMP KRUNIC / Non va oltre lo 0-0 il Milan. Ai rossoneri non basta il ritorno di Ibrahimovic per ottenere i tre punti contro la Sampdoria. Al termine del match di San Siro è intervenuto in zona mista Krunic: "Dovevamo fare di più, soprattutto dopo Bergamo, sarebbe stato bello ma siamo mancati negli ultimi 20 metri. La presenza di Ibra si sente, la sua classe ci aiuterà a crescere. Il problema del gol può risolverlo lui o anche Piatek.

Dobbiamo fare di più tutti per aiutare gli attaccanti. Nuovo? Mi ricordo che Ibra gli ha fatto molti assist. Non so se ho le sue caratteristiche ma spero di poter far bene, già oggi avrei potuto sfruttare al meglio un assist di Zlatan ma non ce l'ho fatta".

