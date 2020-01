MILAN SAMPDORIA IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Sampdoria: "Si sentiva tanta adrenalina, tanta emozione, sono tornato indietro di 9/10 anni. Il rapporto con i tifosi è sempre bello, mi dà tante motivazioni. Ero molto emozionato, in campo ero concentrato.

Volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva".

Lo svedese ha poi parlato del momento dei rossoneri: "Si vede in campo che manca fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il meglio dalla squadra. Sono qua da quattro giorni, proverò ad aiutare in tutti i modi". Infine, Ibra ha parlato di Leao: "Gli ho spiegato che movimenti deve fare, è tutta esperienza. Dobbiamo soffrire per il momento, i tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi. Lavoriamo e pensiamo positivo".

