TORINO MAZZARRI VIVES ESCLUSIVA / In granata dal 2011 al 2017, collezionando 164 presenze tra Serie B, Serie A, Coppa Italia e Europa League: Giuseppe Vives ha ben stampata nel cuore la maglia del Torino, club con il quale ha assaggiato e assaporato il grande calcio. Uno dei simboli della rinascita granata e dell'era Ventura, allenatore che meglio d'altri è riuscito ad esaltarlo e a renderlo importante nel proprio sistema. Eppure, anche un tifoso torinista come lui, ieri, è rimasto sorpreso dalla exploit dei granata all'Olimipico: "Non era facile vincere a Roma, contro una squadra forte come quella di Fonseca - spiega Vives in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - Ieri i granata hanno dimostrato di avere carattere e lo hanno fatto contro un avversario davvero complicato. Certo, tutti ci aspettavamo un campionato diverso dal Torino, ma nonostante qualche difficoltà, la squadra ha dei valori importanti. E ieri sono venuti fuori".

TORINO, VIVES: "I GRANATA POSSONO LOTTARE PER LA ZONA EUROPA"

Il campionato diverso, d'altronde, se lo attendevano anche i tifosi e i dirigenti del Torino, al punto da mettere in discussione la posizione dello stesso Walter Mazzarri.

La vittoria di ieri, però, sembra aver salvato la panchina del tecnico e rilanciato il club verso obiettivi più importanti: "Quando le cose vanno male, bisogna sempre dividere le colpe - spiegaPurtroppo, spesso ci finisce di mezzo l'allenatore, soprattutto quando i risultati non arrivano. Risolvere certi problema non è facile, ma il Toro ha una buona squadra e un allenatore esperto, può fare ancora molto bene. E poi c'èche sta facendo un campionato strepitoso e che sta aiutando tantissimo la squadra".

Un ottimismo che l'ex centrocampista granata non nasconde, al punto da sbilanciarsi su un possibile raggiungimento delle zone alte di classifica: "Se il Torino ha la forza di fare due o tre risultati consecutivi, allora può agganciare la zona Europa e lottare per la qualificazione nelle coppe fino alla fine. Me lo auguro - rivela Vives - Altrimenti i tifosi dovranno vivere due mesi di campionato senza la possibilità di raggiungere o competere per alcun obiettivo". Infine, un saluto ed un in bocca al lupo all'ex compagno e amico Ciro Immobile: "E' un giocatore fortissimo, uno che in campo è abituato a dare l'anima. Ha qualità immense, un generoso, merita tutto e spero che possa compiere una stagione da sogno".

A cura di Alessandro Montano

