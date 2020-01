MILAN SAMP COLLEY / La Sampdoria strappa il pareggio a San Siro anche grazie ad una prova maiuscola di Colley.

Il difensore dei blucerchiati ha parlato in zona mista, commentando così lo 0-0 contro il: "Si poteva vincere ma giocare a San Siro non era facile. Ora pensiamo alla prossima partita.? C'è più soddisfazione perché i tifosi avevano tutti gli occhi su di lui. Ha grande esperienza, il suo ritorno è importante per l'Italia.? Sono concentrato sulla Samp, non lo so adesso (sorride, ndr)".