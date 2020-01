JUVENTUS CAGLIARI MARAN / Cagliari travolto dalla Juventus nella prima gara del 2020. Rolando Maran è intervenuto in zona mista al termine del match, ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "Siamo stati bravi a limitare la Juve fino al primo gol. Poi tutto è stato più difficile, però fino al 2-0 eravamo ancora in partita.

Abbiamo anche preso due legni e regalato due gol. Però sono più i meriti della Juventus, che i demeriti del Cagliari. Momento difficile? Più che 1 punto in quattro gare, direi che abbiamo fatto 29 punti nelle ultime 18 partite. Questi quattro gol ci dovranno dare ancora più convinzione per migliorare nelle prossime gare, ad iniziare dal? Hanno dei giocatori temibili, servirà far bene e non ripetere gli errori di oggi", ha concluso Maran