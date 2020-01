MILAN SAMPDORIA PIOLI / Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo lo scialbo pareggio casalingo contro la Sampdoria nel match valido per la 18esima giornata di Serie A. Ecco le parole del tecnico rossonero: "Volevamo vincere, quindi siamo delusi. Abbiamo fatto la partita, giocando un numero impressionante di palloni nella loro area, però ci è mancata la qualità. Con poca precisione tecnica è difficile vincere le partite. Da tutti i giocatori del Milan deve arrivare più qualità, bisognava essere più precisi ed esser bravi a prendere le palle sporche e i rimpalli giusti".

IBRAHIMOVIC - "L'impatto è stato positivo, ha dato subito presenza e sostegno alla squadra che però non è ancora abituata a lui.

Nel finale avremmo potuto cercarlo di più".

SUSO - "Se può essere aiutato da Ibra? Tutto lo sviluppo offensivo che avremo in futuro grazie a Ibra è tutta da studiare e sviluppare, credo che la cosa importante nel calcio sia mettere più giocatori di qualità possibili in fase di possesso palla. Oggi lui, ma anche gli altri, non sono riusciti nell'ultimo passaggio, fallendo la possibilità di concretizzare occasioni importanti. La presenza di Ibra in area può dare sicuramente una mano.

FATTORE PSICOLOGICO - "Abbiamo spesotanto dal punto di vista mentale, il disastroso ko di Bergamo ci è rimasto dentro. Dovevamo essere più lucidi".Bastano Ibra e un difensore?".

MERCATO - Se serve anche un centrocampista? Credo che la mediana stia a posto, abbiamo i giocatori con le caratteristiche giuste. Purtroppo stiamo passando un momento particolare di poca fiducia".

