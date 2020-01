PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-PARMA / La Dea è bella, stravince e convince. Annichilisce i gialloblù con una prestazione super, trascinata da Ilicic e Gomez, per distacco i migliori in campo al di là delle marcature messe a segno. Molto bene anche Gosens, che sulla fascia è un motorino imprendibile per tutti e porta a casa gol e assist per l'ultimo gol dello sloveno. La squadra di Gasperini è veloce, cattiva su ogni pallone e si esalta davanti al pubblico dello Gewiss Stadium. La più grande colpa ospite è sicuramente quella di non averci neanche provato.

ATALANTA

Sportiello 6 - Fa lo spettatore. Non pagante chiaramente.

Toloi 7 - Un gigante della difesa, poi quando si annoia parte palla al piede fino a servire ad Ilicic il pallone che lo sloveno trasforma nel 5-0 finale. Insuperabile.

Palomino 6 - Partita attenta, senza svarioni. Poco impegnato in realtà.

Djimsiti 6,5 - Molto bene, soprattutto in anticipo. Chiedere a Sprocati prima e ad Inglese poi.

Hateboer 6,5 - Fondamentale anche lui nella macchina oliata costruita da Gasperini. Oggi non va in gol, ma è la solita certezza che accompagna l'azione offensiva.

de Roon 7 - Un assist per lui, ma soprattutto il cervello di questa squadra. E poi si inserisce senza palla, difende e fa schermo davantialla difesa. Pupillo del Gasp.

Freuler 7 - Realizza un bel gol, figlio del solito inserimento divenuto marchio di fabbrica nel corso degli ultimi anni. Alla lunga si dimostra sempre imprescindibile per gli equilibri di questa squadra.

Gosens 7,5 - Un motorino rimasto con l'acceleratore premuto dall'inizio alla fine. Serve un assist per il primo dei due gol di Ilicic, segna un gol. Un mattatore.

Gomez 7,5 - Apre le danza con un gran tiro di sinistro dalla distanza, poi serve l'assist a Freuler. Gioca con cattiveria ma si diverte tantissimo. Un monumento a Bergamo. Dal 78' Malinovskiy s.v.

Ilicic 8 - E' quello con più classe di tutti. Che quando si accende inserisce una marcia che gli altri non hanno nel loro cambio. Segna due gol, regala spettacolo e guadagna l'ovazione del pubblico. Dall'84' Traore s.v.

Muriel 6 - Gioca una buona partita, che di fronte alla classe ma soprattutto all'intensità sciorinate dai compagni quasi scompare. Ci prova anche una volta, ma Sepe gli dice di no. Dal 72' Zapata 6 - Ritorna in campo dopo tre mesi e questo basta ai tifosi dell'Atalanta per essere felici oggi.

All. Gasperini 8 - Una macchina da guerra la sua Atalanta, che segna a raffica, che gioca dal 1' all'ultimo minuto con fame e rabbia agonistica negli occhi. Che si diverte tantissimo, come dichiarato dallo stesso Ilicic nel post gara. Il merito è principalmente suo, che ha saputo plasmare il gruppo con la sua anima.

PARMA

Sepe 6 - Non pouò nulla su nessuno dei cinque gol incassati.

Iacoponi 4 - Giornata da incubo per lui. Gomez ed Ilicic lo surclassano ogni volta nell'uno contro uno.

E finiscono col segnare o fornire un assist decisivo.

Bruno Alves 5 - La sua esperienza non basta quest'oggi. Gli attaccanti dell'Atalanta sono imprendibili.

Pezzella 5 - Anche lui affonda sin dai primi minuti di gioco. Sbaglia anche negli uno contro uno.

Darmian 5 - Non spinge mai, preoccupato com'è dal difendere la posizione. Ma senza risultati concreti.

Grassi 5 - Perde molti contrasti in mezzo al campo, nonostante tanta corsa e voglia di fare. Ma al Gewiss Stadium c'era ben poco da fare contro una Atalanta così. Dal 78' Brugman s.v.

Hernani 5 - Si perde Gomez che diviene libero di ricevere palla e di calciare per l'1-0 bergamasco. Anche in fase di impostazione soffre tantissimo.

Barillà 5,5 - Il meno peggio dei suoi. Ci prova fino a quando ne ha a tenere testa ai centrocampisti nerazzurri.

Kucka 5 - Partita un po' nervosa la sua, anche perchè nonostante il fisico non riesce ad avere ragione nei contrasti in mezzo. Anche ammonito. Dal 67' Laurini 5,5, - Entra a risultato già ampiamente acquisito dai padroni di casa. Resta ancorato sulle sue.

Kulusevski 5,5 - Buoni i primi 10', poi si spegne però dopo il vantaggio trovato da Gomez. A quel punto va giù come tutta la squadra.

Sprocati 5 - Non si vede praticamente mai dalle parti di Sportiello, anche per via dei pochi palloni giocabili. Dal 46' Inglese 5 - Non cambia nulla dal suo ingresso in campo per il Parma.

All. D'Aversa 4,5 - Perdere a Bergamo ci sta, ma non così. Il suo Parma gioca appena 10', poi soccombe troppo facilmente alla forza fisica, alla velocità e alla qualità dell'Atalanta. La sua squadra avrebbe comunque potuto fare di più. Difesa scolapasta.

Arbitro: Pasqua 6 - Partita molto equilibrata e priva di occasioni dubbie, diretta bene e con sicurezza. Sei gli ammoniti.

TABELLINO

Atalanta-Parma 5-0

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez (dal 78' Malinovskiy); Ilicic (dall'84' Traore), Muriel (dal 72' Zapata). A disposizione: Okoli, Castagne, Masiello, Pasalic, Barrow, Rossi, Gollini. All.: Gasperini.

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Darmian, Grassi (dal 78' Brugman), Hernani, Barillà, Kucka (dal 67' Laurini); Kulusevski, Sprocati (dal 46' Inglese). A disposizione: Dermaku, Scozzarella, Cornelius, Siligardi, Adorante, Colombi, Alastra. All.: D'Aversa.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 11' Gomez (A), 34' Freuler (A), 43' Gosens (A), 60' e 71' Ilicic (A)

Ammoniti: 8' Barillà (P), 27' Pezzella (P), 29' Gomez (A), 57' Kucka (P), 70' Freuler (A), 71' Hernani (P)

Espulsi: