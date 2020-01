ATALANTA PARMA GASPERINI / Atalanta forza 5: i bergamaschi riprendono dove avevano terminato, segnando 5 gol. Dopo il Milan tocca al Parma subire la goleada della squadra di Gasperini. Il tecnico dei nerazzurri a 'Sky' commenta il momento d'oro della sua squadra: "La gioia dei tifosi è una soddisfazione enorme: c'è una chimica incredibile, è un momento molto bello per noi perché i giocatori lo sentono e c'è una crescita da parte di tutta la squadra. Dobbiamo gestire questo con la massima umiltà, ci crediamo e stiamo giocando bene"

ATALANTA PERFETTA - "La perfezione non esiste, si può migliorare (sorride, ndr).

Non ho potuto che fare i complimenti ai ragazzi: giocano con spirito, senza fatica, è bello".

ILICIC - "Sarà l'ambiente, l'allenatore, la società, quello che volete ma se fanno queste prestazioni è perché sono giocatori forti. Sono calciatori che possono giocare in qualsiasi squadra. Si è parlato di Kulusevski che non giocava qui, ma questi qui sono forti eh... Dejan diventerà fortissimo ma ora nell'Atalanta fa fatica a trovare posto".

GOMEZ - "Lui, Ilicic, Zapata: non ho inventato nulla, per Gomez ho tirato fuori quello che era nelle sue possibilità. Non se l'è inventate: è sempre stato un giocatore straordinario. I giocatori in 4-5 anni cambiano, sa giocare in qualsiasi ruolo: se lo metto a fare il terzino, è capace a farlo... sa fare tutto".