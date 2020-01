JUVENTUS CAGLIARI RONALDO / Nel segno di Ronaldo: tripletta del portoghese in Juventus-Cagliari, prima gara dell'anno. I bianconeri travolgono nella ripresa i sardi dopo un primo tempo finito sullo 0-0. Grande protagonista CR7 che nel post gara a 'Sky' dichiara: "La cosa più importante è la squadra che ha giocato bene.

Sono molto contento, la mia prima tripletta in Serie A ma l'importante era vincere e mettere pressione all'Inter. Stiamo migliorando partita dopo partita: non solo la difesa, anche l'attacco, siamo una squadra completa e dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti. Non so se vedròma ovviamente spero che l'Inter perda ma dobbiamo stare tranquilli: dobbiamo fare il nostro lavoro e poi sperare".

