SERIE A RISULTATI CLASSIFICA / Non basta Ibrahimovic al Milan per tornare alla vittoria: i rossoneri, con lo svedese in campo nel secondo tempo, non vanno oltre il pareggio a reti bianche in casa contro la Sampdoria. Successo che trova, invece, la Juventus contro il Cagliari: dopo un primo tempo terminato 0-0 tra i fischi dell'Allianz Stadium nella ripresa ci pensa Ronaldo con una tripletta (tris firmato da Higuain) a mettere un po' di pressione all'Inter, attesa stasera al San Paolo contro il Napoli.

A prendersi la scena nel pomeriggio della Befana diè l': la squadra ditravolge il Parma con un netto 5-0, il secondo consecutivo dopo quello infilitto ai rossoneri prima della sosta natalizia.

Atalanta-Parma 5-0: 11' Gomez (A), 34' Freuler (A), 43' Gosens (A), 60' e 71' Ilicic (A)

Juventus-Cagliari 4-0: 49', 67' rig. e 82' Ronaldo (J), 81' Higuain (J)

Milan-Sampdoria 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45 punti; Inter* 42; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29: Parma 25; Napoli* e Torino 24; Bologna 23; Verona* 22 e Milan 22; Sassuolo 19; Udinese e Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal12

*Una partita in meno