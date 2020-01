Bologna-Fiorentina, Iachini: “Ci è mancata furbizia, un peccato”

BOLOGNA FIORENTINA IACHINI / Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato in conferenza stampa il pareggio in casa del Bologna maturato per i gol di Benassi e Orsolini nel finale: "Nei secondi finali di una partita capita un po' di caos: Chiesa non andava in barriera e bisognava sostituirlo. Diamo merito ad Orsolini che ha calciato una gran punizione, ma dovevamo essere più attenti a non concedere quella punizione".

MIHAJLOVIC - "Ci stimiamo molto, avrei voluto abbracciarlo ma non potevo.

Spero che ora tutto vada per il meglio”.

AMAREZZA - "Per come è finita la gara non può non esserci amarezza, dispiace perchè stavamo tenendo bene, ma nel finale serviva più furbizia".

