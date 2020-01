Roma, Totti risponde alle critiche per il 'like' contro Florenzi

TOTTI FLORENZI RISPOSTA / Dopo le polemiche di questa mattina, per il 'like' comparso su Instagram relativo a un commento contro Alessandro Florenzi, Francesco Totti ha deciso di fare chiarezza.

Roma, Totti: "Stimo Florenzi come amico e come giocatore"

Con un messaggio sul suo profilo Twitter, l'ex capitano romanista ha risposto alle critiche di queste ore, ribadendo stima e amicizia nei confronti dell'esterno romanista: "Vorrei precisare che non ho mai messo 'like' a quel commento di cattivo gusto su Florenzi . Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell' Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista".

