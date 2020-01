JUVENTUS CAGLIARI FISCHI / La Juventus non convince e non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Cagliari dopo il primo tempo. Solo Demiral pericoloso nelle fila dei bianconeri, con il difensore turco che colpisce la traversa a metà frazione. Dybala e Ronaldo cercano il guizzo, ma non fanno male ad Olsen, mentre Ramsey gioca a corrente alternata.

Il pubblico dell''Allianz Stadium' non ha gradito per il momento la prestazione degli uomini di, sottolineando con qualche fischio al duplice fischio dila partita finora sottotono della 'Vecchia Signora'.

