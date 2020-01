PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-PARMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ATALANTA-PARMA / La Dea schianta la squadra di D'Aversa nel primo tempo al Gewiss Stadium, portandosi sul 3-0 grazie alle reti di Gomez, Freuler e Gosens. Un gioco corale, veloce e avvolgente quello della squadra di Gasperini, che corre per 45' a perdifiato sciorinando azioni di qualità che fanno perdere la testa ai difensori ospiti. E ad ogni attacco portato avanti da Gomez e compagni i gialloblù vanno in crisi: partita a senso unico in cui il Parma prova timidamente ad affacciarsi dalle parti di Sportiello in contropiede, ma senza creare pericoli.

ATALANTA

Sportiello 6 -

Toloi 6 -

Palomino 6 -

Djimsiti 6 -

Hateboer 6 -

de Roon 6,5 -

Freuler 7 -

Gosens 7 -

Gomez 7,5 -

Ilicic 6,5 -

Muriel 6 -

All.

Gasperini 7 -

PARMA

Sepe 6 -

Iacoponi 5 -

Bruno Alves 5,5 -

Pezzella 5,5 -

Darmian 5 -

Grassi 5,5 -

Hernani 5 -

Barillà 5,5 -

Kucka 5,5 -

Kulusevski 5,5 -

Sprocati 5 -

All. D'Aversa 5 -

Arbitro: Pasqua 6 -

TABELLINO

Atalanta-Parma 3-0

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. A disposizione: Okoli, Castagne, Masiello, Pasalic, Malinovskiy, Traore, Zapata, Barrow, Rossi, Gollini. All.: Gasperini.

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Darmian, Grassi, Hernani, Barillà, Kucka; Kulusevski, Sprocati. A disposizione: Laurini, Dermaku, Scozzarella, Brugman, Cornelius, Siligardi, Inglese, Adorante, Colombi, Alastra. All.: D'Aversa.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 11' Gomez (A), 34' Freuler (A), 43' Gosens (A)

Ammoniti: 8' Barillà (P), 27' Pezzella (P), 29' Gomez (A)

Espulsi: