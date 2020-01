JUVENTUS CAGLIARI DYBALA CIGARINI / Episodio dubbio a metà del primo tempo di Juventus-Cagliari: al 22' Paulo Dybala cade a terra in area di rigore dopo un contatto con Cigarini.

L'arbitro, posizionato molto vicino all'azione, decide di far continuare tra le proteste bianconere, soprattutto del pubblico di casa. La decisione del direttore di gara è avallata dalla Var che non lo richiama per fargli cambiare la scelta: per arbitro e video assistenti non c'è nessun fallo.