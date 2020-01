JUVENTUS CAGLIARI VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Possesso palla sterile della Juventus, che non va oltre lo 0-0 nel primo tempo contro il Cagliari. I sardi di Maran non soffrono, anche se Simeone e Joao Pedro non pungono dalle parti di Szczesny. A Dybala e Ronaldo non riesce il guizzo per superare Olsen, una sicurezza Demiral dietro con il turco che sfiora anche il vantaggio: il suo colpo di testa si stampa sulla traversa.

Bene Rog nel centrocampo ospite, fischiatissimodal pubblico dell''Allianz Stadium'.

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 6

Demiral 6,5

Bonucci 6

Alex Sandro 6

Rabiot 5,5

Pjanic 6

Matuidi 5

Ramsey 6

Dybala 6

Cristiano Ronaldo 6

Allenatore: Sarri 6

CAGLIARI

Olsen 6

Cacciatore 6

Walukiewicz 6,5

Klavan 6

Pellegrini 6,5

Nandez 6

Cigarini 6

Rog 6,5

Nainggolan 6

Joao Pedro 6

Simeone 5,5

Allenatore: Maran 6

Arbitro: Giacomelli

TABELLINO

Juventus-Cagliari 0-0 -

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All.: Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, de Ligt, Douglas Costa, Danilo, Pjaca, Higuain Bernardeschi, Emre Can, Rugani

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran. A disposizione: Rafael, Ciocci, Mattiello, Cerri, Birsa, Oliva, Ionita, Lykogiannis, Faragò, Deiola, Castro, Carboni

Arbitro: Giacomelli (sez. Trieste)

VAR: Banti

Ammoniti: Rabiot (J)

Espulsi:

Note: recupero 1'