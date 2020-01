MILAN ZAZZARONI IBRAHIMOVIC / Non soltanto apprezzamenti per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: l'acquisto dell'attaccante svedese da parte dei rossoneri ha sollevato anche qualche critica, considerata l'età del calciatore e l'assenza dal calcio 'che conta' da un paio di anni. A schierarsi dalle parti dei contrari all'Ibra 2 è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto su 'Radio 24': "Siamo un campionato vintage, un campionato che apre agli anziani.

Vedremo se Ibrahimovic riuscirà a dare personalità ad un gruppo che non ce l'ha, che è quello che gli è stato chiesto. L'ho visto un po' invecchiato in conferenza stampa, ha le prime rughette. E' solo marketing - ha continuato- , è una mossa della disperazione. Il Milan non ha obiettivi. Non c'è una questione tecnica. Ora bruci, per il quale hai bruciato. Una serie di errori clamorosi".

