CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima della gara col Cagliari: "Diciamo che con Kulusevski abbiamo fatto un grande acquisto, un grande sforzo, è un giovane di grande avvenire e credo che per gennaio finisca qui, per la vostra delusione (ride, ndr").

KULUSEVSKI SUBITO - "Ci sarebbe piaciuto averlo subito, ma i patti erano chiari sin dall'inizio della trattativa. Sapevamo che Kulusevski sarebbe rimasto al Parma, per noi è importante per il futuro. Siamo molto contenti così".

Calciomercato Juventus, Paratici: "Emre Can resta, niente scambi"

EMRE CAN - "Mi sento di escludere scambi.

Emre Can resta con noi, ci sono opportunità ma lo riteniamo molto importante per il nostro progetto".

RABIOT - "Ha pagato l'adattamento che non era semplice, quando è sceso in campo ha sempre giocato gare interessanti. Siamo fiduciosi, restiamo tranquilli e convinti che sia un calciatore importante, non lo scopriamo noi oggi, è una sicurezza".

RAMSEY - "Se sta bene è un titolare, ma vale per tanti altri giocatori. Abbiamo una rosa competitiva, ogni domenica bisogna fare scelte difficili, ma è giusto così per competere ad alto livello".

