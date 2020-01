CALCIOMERCATO MILAN MASSARA TODIBO IBRAHIMOVIC / Ibrahimovic in copertina e non potrebbe essere altrimenti nel giorno del suo ritorno a 'San Siro' con la maglia del Milan, anche se partendo dalla panchina. A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria, il direttore sportivo rossonero Massara è partito dallo svedese ma ha anche affrontato il tema calciomercato, con la trattativa Todibo: "Siamo felici di poter riabbracciare un campione come Ibrahimovic, contenti che ci aiuterà a risalire. Bella giornata, nella quale ci dobbiamo concentrare sulla partita contro la Sampdoria.

Panchina? Ibra si è messo a disposizione e dobbiamo solo ringraziarlo: è con noi da tre giorni, fermo da mesi, non potevamo neanche immaginare che fosse qui con noi.

TODIBO - "Nessun blitz: stiamo valutando se ci sono possibilità per rinforzarci, ma oltre a Todibo ci sono altri profili che stiamo valutando. Decisione in 48 ore? Effettivamente abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante: verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan per portare avanti questa ipotesi, altrimenti non sarà un problema".

ALTRI OBIETTIVI - "Il mercato è dinamico, le cose sono in evoluzione: in questo momento pensiamo al difensore poi fino al 31 gennaio c'è molto tempo".