JUVENTUS CAGLIARI DE LIGT / Ancora in panchina, per la quinta partita consecutiva: de Ligt inizierà il 2020 come ha terminato lo scorso anno, assistendo dalla panchina alla gara della Juventus. Contro il Cagliari Sarri ha scelto ancora una volta Demiral al fianco di Bonucci nella coppia di centrali difensivi. Una decisione che lo stesso allenatore aveva lasciato intendere nella conferenza stampa di ieri, parlando di una condizione non ottimale per il centrale ex Ajax: "Ha avuto un periodo complicato tra problemi alla spalla e agli adduttori. Ha riposato perché ha avuto dei piccoli problemi e Demiral è cresciuto molto.

Sembra in ripresa, domani vedremo".

LEGGI ANCHE ---> Juventus-Cagliari, Sarri: "Ecco come sta de Ligt". Poi indicazioni su tridente e Rabiot

Le parole di Sarri però non sono servite a frenare le polemiche che puntuali si sono presentate dopo la pubblicazione delle formazioni ufficiali: in molti bollano l'olandese come un "pacco", tanti altri accusano l'allenatore di star rovinando il calciatore ma non manca anche chi ritiene la scelta frutto soltanto delle condizioni non perfette di de Ligt.

