JUVENTUS CAGLIARI DE LIGT HIGUAIN / Le scelte di Sarri per la prima gara del 2020 non mancano di sorprese: per Juventus-Cagliari il tecnico bianconeri ha deciso di rinunciare al tridente pesante. In campo andranno Ronaldo e Dybala, appoggiati da Ramsey sulla trequarti con Higuain che si accomoderà in panchina, così come Bernardeschi che ha perso il ballottaggio con il gallese.

L'esclusione che farà più discutere però è quella di Matthjis: per la quinta volta consecutiva il difensore olandese si accomoderà in panchina, con Demiral lanciato in campo dal primo minuto come accaduto già nelle ultime partite del 2019.

Questo l'undici scelto da Sarri: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Una formazione alla quale Maran risponde così: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

