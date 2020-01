MILAN IBRA PAQUETA KESSIE / Dovranno attendere i tifosi del Milan per vedere Zlatan Ibrahimovic in campo. L'attaccante svedese comincerà la sua seconda avventura in rossonero dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Stefano Pioli ha deciso di dare fiducia ancora a Piatek anche perché l'ex Galaxy, come è normale, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Conferma anche per il modulo: il tecnico rossonero si affida ancora al tridente con Suso e Calhanoglu a completare il reparto offensivo.

Milan-Sampdoria, attenzione a Kessié e Paquetà

Le sorprese sono rappresentate dal rilancio di Krunic e Calabria, che prendono il posto di Kessie e Conti. Chiari segnali di mercato che sottolineano come il terzino scuola Milan, nonostante un avvio di stagione non proprio esaltante, non sia in uscita, salvo clamorose offerte.

I primi a fare le valigie saranno quasi certamente Borini, Rodriguez e Rebic.Va monitorata però con attenzione la situazione legata a. L'ivoriano, protagonista, di un avvio di stagione negativo, torna in panchina per far spazio all'ex Empoli. Il brasiliano è un vero caso, non gioca una partita da titolare dal 23 novembre, contro il Napoli, poi solo spezzoni di partita. Anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Kessie ma serve una cifra vicina ai 40 milioni di euro.- Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo, Krunic, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu

